Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile karşılaşıyor.
Sarı-lacivertliler Belçika'ya hareket etmeden önce kamp kadrosunu açıkladı.
6 İSİM YOK
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Becao, Joshua King ve İrfan Can Kahveci kadroda yer almadı.
Öte yandan UEFA'ya bildirilmeyen Serdar Aziz, Mert Müldür ve Serdar Dursun da Belçika'ya gidecek kafile arasında bulunmuyor.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu isimler yer aldı;
Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan, Osayi, Çağlar, Bonucci, Oosterwolde, Ahmet, Muhammet, Ferdi, Krunic, İsmail Yüksek, Fred, Zajc, Mert Hakan, Szymanski, Ryan Kent, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Dzeko, Batshuayi, Çağrı
UNİON SAİNT-GİLLOİSE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı 7 Mart Perşembe TSİ 23.00'da başlayacak. Karşılaşma EXXEN'den canlı yayınlanacak.
📋 Union Saint-Gilloise maçı kamp kadromuz.#UECL #USGvFB pic.twitter.com/K1ALQzL8yq— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 6, 2024
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Spor&Skor
- Uefa Avrupa Konferans Ligi
- Fenerbahçe