Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred: "Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred, kendisini 4+1 yıllığına sarı-lacivertli kulübe bağlayan imzayı atarken, formayı giymek için sabırsızlandığını bildirdi.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Ülker Stadyumu'nda gerçekleşen imza töreninde yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ve sportif direktör Mario Branco da yer aldı.



İmzaların atılmasının ardından konuşan Brezilyalı futbolcu, Türkiye'nin en büyük kulübüne transfer olduğunu belirtti.



Fenerbahçe tarihinin bir parçası olmak istediğini vurgulayan Fred, şunları söyledi:



"Fenerbahçe tarihinde çok önemli oyuncular var. Brezilyalı olarak da Alex de Souza ve Roberto Carlos bu oyunculardan bazıları. Elimden gelenin fazlasını yaparak büyük oynamak ve bütün kupaları kazanıp, tüm başarılarda katkım olmasını istiyorum.

Tabii ki de taraftarları mutlu etmek istiyorum. Brezilya Milli Takımı'nda 9 yıl önce ilk olarak bu sahada oynamıştım. Şimdi ise buradaki bu sahada Fenerbahçe taraftarı için oynayacağım. Bunun için sabırsızlanıyorum. Fenerbahçe taraftarı daha buraya gelmeden beni desteklemeye başladı. Onlara buradan çok teşekkür etmek istiyorum.