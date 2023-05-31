Fenerbahçe'ye galibiyet yetmedi, Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, henüz 2. dakikada golcü ismi Enner Valencia ile öne geçti. İlk yarıda etkili gol pozisyonlarına girmesine rağmen ikinci golü bulamayan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

İkinci yarı orta alan mücadelesiyle geçerken, 90+5. dakikada Miha Zajc ile bir gol daha bulan Fenerbahçe, sahadan 2-0 galip ayrıldı.



Bu sonuçla puanını 77'ye yükselten Fenerbahçe'nin, şampiyonluk yarışındaki rakibi Galatasaray'ın MKE Ankaragücü deplasmanında galip gelmesiyle bitime 2 hafta kala şampiyonluk şansı kalmadı.



Her iki takım da ligin son haftasında ligden çekilen ekiplerle karşılaşacağı için hanesine 3 puan yazdıracak.

