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Fenerbahçe'ye galibiyet yetmedi, Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Galatasaray'ın galibiyeti sonucu sarı lacivertliler bitime 2 hafta kala şampiyonluk şansını kaybetti.

Fenerbahçe'ye galibiyet yetmedi, Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti
Jorge Jesus: Şampiyonluk için matematiksel olarak şansımız var

Jorge Jesus: Şampiyonluk için matematiksel olarak şansımız var

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Spor Toto 'in 36. haftasında , Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, henüz 2. dakikada golcü ismi Enner Valencia ile öne geçti. İlk yarıda etkili gol pozisyonlarına girmesine rağmen ikinci golü bulamayan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

İkinci yarı orta alan mücadelesiyle geçerken, 90+5. dakikada Miha Zajc ile bir gol daha bulan Fenerbahçe, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 77'ye yükselten Fenerbahçe'nin, şampiyonluk yarışındaki rakibi 'ın MKE Ankaragücü deplasmanında galip gelmesiyle bitime 2 hafta kala şampiyonluk şansı kalmadı.

Her iki takım da ligin son haftasında ligden çekilen ekiplerle karşılaşacağı için hanesine 3 puan yazdıracak.

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonu

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Fenerbahçe'ye galibiyet yetmedi, Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti - 1

VALENCİA, ALEX'İN REKORUNU KIRDI

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu oyuncusu Enner Valencia, sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza'nın rekorunu kırmayı başardı.

Fraport TAV Antalyaspor ile oynanan maçın 2. dakikasında fileleri havalandıran Valencia, gol sayısını 29'a çıkardı ve lig tarihinde sarı-lacivertli formayla bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu unvanının sahibi oldu.

Alex de Souza, 2011-2012 sezonunda Süper Lig'de 28 gol kaydetmişti.

Fenerbahçe'ye galibiyet yetmedi, Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti - 2

VALENCİA DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia, sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Maçın 62. dakikasında sakatlanan tecrübeli golcü, saha içinde tedavisi yapıldıktan sonra kendisini denemek için kısa bir süre oyuna devam etti.

Teknik direktör Jorge Jesus, 68. dakikada Valencia'yı oyundan alarak yerine Joshua King'i soktu.

Fenerbahçe'ye galibiyet yetmedi, Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti - 3

YÖNETİM İSTİFAYA DAVET EDİLDİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Galatasaray'ın MKE Ankaragücü karşısında 3-1 öne geçmesinin ardından "Yönetim istifa" ve "Söylesene başkan ne oldu sözlerin, koskoca Fener'i ne hale getirdin" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

Fenerbahçe'ye galibiyet yetmedi, Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti - 4

KADIKÖY'DE AZİZ YILDIRIM SESLERİ

Fenerbahçeli taraftarlar, eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım lehine tezahüratta bulundu.

Yönetimi istifaya davet eden sarı-lacivertli taraftarlar, ardından eski başkanlarına sevgi gösterisi yaptı.

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