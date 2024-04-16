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Fenerbahçe'ye Mert Hakan'dan iyi haber

Fenerbahçe'de bir sakat oyuncusundan daha iyi haber geldi. Mert Hakan Yandaş'ın tedavisi büyük ölçüde tamamlandı.

Fenerbahçe'ye Mert Hakan'dan iyi haber

Deneyimli futbolcu Mert Hakan Yandaş da pazar günü oynanacak Sivasspor maçına yetişecek.

Olimpiakos karşısında görev yapıp yapamayacağı ise henüz belli değil.
Ancak kadroda olma şansı yüksek.

'de Djiku, Joshua King ve Cengiz Ünder dün antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmıştı.

EKSİK KALMADI

Sarı-lacivertlilerde böylecek ameliyat olan Oosterwolde dışında eksik kalmadı.

Fenerbahçe 3-2 kaybettiği maçın rövanşında Olimpiakos'u perşembe saat 22'de konuk edecek.

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