Fenerbahçe'ye UEFA'dan 5.7 milyon euroluk gelir

Konferans Ligi'nde dördüncü maçlar itibarıyla H grubu liderliğini sürdüren Fenerbahçe, bu sezon organizasyonda çıktığı 10 maçın 9'unu kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

Son Ludogorets maçında tek mağlubiyetini alan takım, şu ana kadar 5.7 milyon euro (175 milyon TL) gelir elde etti.



Eğer Fenerbahçe, grubundaki son 2 maçı kazanırsa 1 milyon euro, lider bitirirse 600 bin euroluk son 16 turu primini de kazanacak.

İsmail Kartal'ın öğrencileri Konferans Ligi'nde 30 Kasım Perşembe günü Nordsjaelland deplasmanına çıkacak.