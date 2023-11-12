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Fenerbahçe'ye UEFA'dan 5.7 milyon euroluk gelir

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 10 maçın 9'unu kazanan Fenerbahçe, şu ana kadar UEFA'dan 5.7 milyon euroluk (175 milyon TL) gelir elde etti. Sarı-lacivertli ekip son 2 maçı kazanıp grubu da lider tamamlarsa 1.6 milyon euro (49 milyon TL) daha gelirin sahibi olacak.

Fenerbahçe'ye UEFA'dan 5.7 milyon euroluk gelir

Konferans Ligi'nde dördüncü maçlar itibarıyla H grubu liderliğini sürdüren , bu sezon organizasyonda çıktığı 10 maçın 9'unu kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

Son Ludogorets maçında tek mağlubiyetini alan takım, şu ana kadar 5.7 milyon euro (175 milyon TL) gelir elde etti.

Eğer Fenerbahçe, grubundaki son 2 maçı kazanırsa 1 milyon euro, lider bitirirse 600 bin euroluk son 16 turu primini de kazanacak.

İsmail Kartal'ın öğrencileri Konferans Ligi'nde 30 Kasım Perşembe günü Nordsjaelland deplasmanına çıkacak.

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