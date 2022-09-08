Ferencvaros-Trabzonspor maçı bu akşam hangi kanalda, saat kaçta? (UEFA Avrupa Ligi H Grubu)

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor deplasmanda Ferencvaros ile mücadele edecek.

UEFA Avrupa Ligi grup maçlarına iyi bir başlangıç yapmak isteyen bordo-mavililer, bu akşam deplasmanda kazanıp iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Peki, Ferencvaros-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FERENCVAROS-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, deplasmanda Ferencvaros ile 8 Eylül Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Macaristan'da bulunan Groupama Arena'da oynanacak olan mücadele saat 22.00'da başlayacak.



Mücadele Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

MAÇI İTALYAN HAKEM YÖNETECEK

Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile deplasmandaki maçında ise İtalyan hakem Fabio Maresca düdük çalacak.

Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Giovanni Baccini ve Davide Imperiale olacak.

TRABZONSPOR'DA 5 İSİM EKSİK

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor.

Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan isimler Ferencvaros karşısında forma giyemeyecek.

BİN 112 GÜNLÜK GALİBİYET HASRETİ



Avrupa kupalarında oynadığı son 13 karşılaşmada 9 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, rakibini yenip grup maçlarına iyi bir başlangıç yaparak bin 112 günlük galibiyet hasretine son vermek istiyor.

GRUBUN EN ZAYIF HALKASI FERENCVAROS



Trabzonspor, Avrupa kupaları tarihinde Ferencvaros ile ilk kez eşleşti. Macar ekibi, Türk takımlarıyla oynadığı ilk maçı Galatasaray'a karşı 4-0 kaybettikten sonraki beş karşılaşmanın dördünden galip ayrıldı.

Macar kulübünün kadro değeri 39 milyon Euro.Takımın en değerli ismi ise 3 milyon 500 bin Euro ile Aissa Laidouni. Adama Traore ve Marquinhos, takımın diğer etkili isimleri olarak dikkat çekiyor.

Kulüp geçtiğimiz sezonu 71 puanla lider tamamladı. Macaristan ekibi maçlarını 23 bin 698 kapasiteli Groupama Arena'da oynuyor. Takımın teknik direktörlüğünü ise 58 yaşındaki Rus çalıştırıcı Stanislav Cherchesov yapıyor.

TRABZONSPOR GRUBUN EN DEĞERLİ TAKIMLARINDAN



Trabzonspor, H Grubu'nda yer alan takımlar arasında Monaco'dan sonra en değerli takım konumunda. 126 milyon 500 bin değere sahip olan Karadeniz ekibi rakipleriyle ilk kez karşılaşacak.

Takımın en değerli ismi ise 18 milyon Euro'luk değeri ile takım kaptanı kaleci Uğurcan Çakır. Bordo-mavililerde Abdulkadir Ömür, Trezeguet, Bakasetas, Hamsik, Bartra gibi önemli isimler yer alıyor. Bordo-mavililer maçlarını 41 bin 461 kapasiteli Akyazı Stadyumu'nda oynuyor.

TRABZONSPOR'UN UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ



8 Eylül Ferencvaros-Trabzonspor



15 Eylül Trabzonspor-Kızılyıldız



6 Ekim Monaco-Trabzonspor



13 Ekim Trabzonspor-Monaco



27 Ekim Kızılyıldız-Trabzonspor



3 Kasım Trabzonspor-Ferencvaros