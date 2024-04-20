Ferit Şahenk'ten Beşiktaş Kulübü'ne ziyaret

Ziyaretin ardından açıklama yapan Şahenk, "Çocukluğumda bilet almak için saatlerce beklediğim o dönemki adıyla Dolmabahçe Stadı'nda başta saygıdeğer Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat olmak üzere değerli yöneticiler tarafından böylesine candan karşılanmaktan ve ağırlanmaktan büyük şeref duydum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.