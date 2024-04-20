NTV.COM.TR’ye geri dön

Ferit Şahenk'ten Beşiktaş Kulübü'ne ziyaret

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ferit Şahenk, Beşiktaş Kulübü'ne ziyarette bulundu. Ziyaretin sonunda Ferit Şahenk'e kulübün 100. yılına özel olarak hazırlanan Beşiktaş formasıyla kulübün simgesi kartal heykeli hediye edildi.

Ferit Şahenk'ten Beşiktaş Kulübü'ne ziyaret

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su ile Doğuş Grubu Başkan Vekili Hüsnü Akhan, Türkiye'nin köklü kulüplerinden 'a ziyaret gerçekleştirdi.

Tüpraş Stadı'ndaki ziyarette Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, siyah beyazlı yöneticiler ve futbolu temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar da yer aldı.

Kulüp başkanı Hasan Arat, ziyaretin sonunda Ferit Şahenk'e kulübün 100. yılına özel olarak hazırlanan Beşiktaş formasıyla kulübün simgesi kartal heykeli hediye etti.

Ferit Şahenk'ten Beşiktaş Kulübü'ne ziyaret - 1

Ziyaretin ardından açıklama yapan Şahenk, "Çocukluğumda bilet almak için saatlerce beklediğim o dönemki adıyla Dolmabahçe Stadı'nda başta saygıdeğer Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat olmak üzere değerli yöneticiler tarafından böylesine candan karşılanmaktan ve ağırlanmaktan büyük şeref duydum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;