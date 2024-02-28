Fernando Santos'tan Galatasaray derbisi yorumu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş evinde Konyaspor'u konuk etti. Rakibini 2-0 mağlup eden Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Siyah-beyazlılar yarı finalde Ankaragücü ile karşılaşacak.



Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos açıklamalarda bulundu.



Siyah-beyazlı teknik adam, "Önemli bir mücadeleydi. Herkes için kupa bu sene büyük bir hedef. Kupada yarı finale kaldığımız için mutluyuz. Hedefimiz kupayı almak. Belli bölümlerde çok iyiydik, bazı bölümlerde değildik. Adil bir galibiyet aldık. Son anlarda rakibe fırsat vermemiz kötü oldu. Bunu tekrarlamamalıyız. Rakibimiz gol atabilirdi." diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ AZ YİYİP ÇOK GOL ATMALI"



Siyah-beyazlıların savunma performansıyla ilgili de konuşan Santos, "Gol yememek çok önemli. Büyük takımlar çok az gol yiyip çok fazla gol atar. Defansta istediklerimizi takımın yerine getirmesi sevindirici. Daha fazla gol atmak için çalışıyoruz. Bunda da yavaş yavaş aşama kaydediyoruz. Beşiktaş gibi bir takım az yiyip çok gol atmalı." ifadelerini kullandı.



Necip Uysal'a da değinen tecrübeli teknik adam, "Necip çok büyük bir kaptan. Fedakar ve takım için çok önemli bir oyuncu. Tüm takımdaki her oyuncu en az Necip kadar değerli." dedi.

GALATASARAY DERBİSİ YORUMU



Galatasaray ile oynanacak derbi maçla ilgili de konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Galatasaray'ı yarın uyanınca düşünmeye başlayacağım. O maça da her maç gibi hazırlanacağız. Her maç 3 puan, biz de 3 puan için sahaya çıkacağız. Derbi herkes için önemli. Pazar günü taraftarların futbolculara desteğini hissettireceğini biliyorum. Kazanan takımın biz olmamızı umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

