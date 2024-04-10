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Fernando Santos'tan kulüp çalışanlarına bayram jesti

Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos'un Ramazan Bayramı dolayısıyla kulüp personellerine kapalı zarf içerisinde harçlık verdiği öne sürüldü. Portekizli çalıştırıcının bu jestinin çalışanları mutlu ettiği kaydedildi.

Fernando Santos'tan kulüp çalışanlarına bayram jesti

'ta teknik direktör Fernando Santos, Ramazan Bayramı'ndan dolayı kulüp personelinin yüzünü güldürdü.

Sabah'ın haberine göre, Portekizli çalıştırıcının kapalı zarf içerisinde çalışanlara TL cinsinden bayram harçlığı verdiği öne sürüldü.

Bu jest karşısında personelin de çok mutlu olduğu kaydedildi.

Uzun süredir kulüpte çalışanlar, miktarın önemli olmadığını ve daha önce böyle b ir şeyle karşılaşmadıklarını ifade ederek, hocanın nazik davranışının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Beşiktaş, Santos yönetiminde 'de 12 karşılaşma 5 mağlubiyet, 3 beraberlik 4 galibiyet yaşadı.

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