Fernando Santos'tan kulüp çalışanlarına bayram jesti

Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, Ramazan Bayramı'ndan dolayı kulüp personelinin yüzünü güldürdü.

Sabah'ın haberine göre, Portekizli çalıştırıcının kapalı zarf içerisinde çalışanlara TL cinsinden bayram harçlığı verdiği öne sürüldü.

Bu jest karşısında personelin de çok mutlu olduğu kaydedildi.

Uzun süredir kulüpte çalışanlar, miktarın önemli olmadığını ve daha önce böyle b ir şeyle karşılaşmadıklarını ifade ederek, hocanın nazik davranışının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Beşiktaş, Santos yönetiminde Süper Lig'de 12 karşılaşma 5 mağlubiyet, 3 beraberlik 4 galibiyet yaşadı.