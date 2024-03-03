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Fernando Santos'tan Salih Uçan ve Svensson açıklaması

Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos derbi öncesi açıklamalarda bulundu. Salih Uçan ve Svensson'un kadroda yer almamasına değinen Portekizli çalıştırıcı, "Salih'in zaten bir sakatlığı var. Svensson da ateşi olduğundan dolayı bugün bizimle olmayacak." diye konuştu.

Fernando Santos'tan Salih Uçan ve Svensson açıklaması

Trendyol 'in 28. haftasında ile karşı karşıya geliyor.

Mücadele öncesinde siyah-beyazlıların teknik direktörü Fernando Santos açıklamalarda bulundu.

Fernando Santos'un açıklamaları şu şekilde;

"Müthiş bir atmosfer var. Çok iyi bir destek olacaktır taraftardan. Kendi oyunumuzu oynayacağız. Bu maç için oyuncularıma motivasyon konuşması yapma ihtiyacı duymadım. Derbilerin başka bir atmosferi olur zaten. Oyuncularım da bunun farkında.f"

SVENSSON VE SALİH UÇAN AÇIKLAMASI

Salih'in zaten bir sakatlığı var. Svensson da ateşi olduğundan dolayı bugün bizimle olmayacak.

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