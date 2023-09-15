FIBA dünya sıralaması açıklandı: Şampiyon Almanya ilk kez 3. sırada

2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası şampiyonu olan Almanya, FIBA dünya sıralamasında sekiz sıra birden yükselerek 759.7 puanla ilk kez sıralamada ilk 3'e girdi.

Dünya Kupası’nda 3. olan Kanada ise 745.5 puanla dokuz basamak sıçrayarak 6.'lığa yükseldi. Dünya Kupası'nda ikinci olan Sırbistan da 755.6 puanla 5.’liğe yerleşti.



Sıralamada en büyük sıçrayışlardan birini ise 22 sıra yükselen Letonya yaptı. Dünya Kupası’nda 5. olan Letonya, 743.7 puanla 8. sıraya geldi. Ayrıca Gürcistan kendini 10 sıra yukarı atarak 465.9 puanla 23. sıraya yükselirken, Japonya 432.2 puanla 26. basamağa ve Lübnan da 16 sıralık sıçrayışla 423.3 puanla 28. basamağa çıktı.



TÜRKİYE GERİLEDİ



Olimpiyat Avrupa Elemelerinde Hırvatistan'a kaybederek, 2024 biletini alamayan A Milli Basketbol Takımı, sıralamada 8 basamak geriledi. Ay-yıldızlılar, listenin 24. basamağında bulunuyor.



2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası'nda fark edilen ülkelerden biri de turnuvaya ilk kez katılan Güney Sudan oldu. Etkinlikte ilk galibiyetini Çin karşısında aldıktan sonra Filipinler ve Angola'yı yenen Güney Sudan, sıralamada 32 basamaklık yükselişle 375.5 puanla 31. sıranın sahibi durumunda.



FIBA Erkekler Dünya Sıralamasında ilk 20 sıra şu şekilde:



1. ABD 786.6 puan

2. İspanya 778.2 puan

3. Almanya 759.7 puan

4. Avustralya 755.8 puan

5. Sırbistan 755.6 puan

6. Kanada 745.5 puan

7. Arjantin 743.8 puan

8. Letonya 743.7 puan

9. Fransa 736.3 puan

10. Litvanya 715.5 puan

11. Slovenya 700.8 puan

12. Brezilya 660.5 puan

13. İtalya 653.9 puan

14. Yunanistan 641.3 puan

15. Polonya 619.8 puan

16. Porto Riko 611.1 puan

17. Karadağ 606.2 puan

18. Dominik Cumhuriyeti 561.9 puan

19. Çekya 561.1

20. Finlandiya 542.5 puan