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FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Türk takımlarının rakipleri belli oldu

Galatasaray Nef, Darüşşafaka ve Bahçeşehir Koleji'nin FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu gruplarındaki rakipleri belli oldu.

FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Türk takımlarının rakipleri belli oldu

Türkiye'den, Galatasaray Nef, Darüşşafaka ve Bahçeşehir Koleji erkek basketbol takımlarının da mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi son 16 turu grupları belirlendi.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından yapılan açıklamaya göre K Grubu'nda Galatasaray Nef, Unicaja (İspanya), AEK (Yunanistan), Limoges CSP (Fransa) ile eşleşti.

L Grubu'ndaki Darüşşafaka ise Surne Bilbao (İspanya), Lenovo Tenerife (İspanya), UCAM Murcia (İspanya) takımlarıyla karşılaşacak.

J Grubu'ndaki Bahçeşehir Koleji, Telekom Baskets Bonn (Almanya), BAXI Manresa (İspanya), Rytas Vilnius (Litvanya) ile eşleşti.

Son 16 turu grup maçları 24 Ocak'ta başlayacak, 22 Mart'ta sona erecek ve gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar çeyrek finale kalacak.

FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Türk takımlarının rakipleri belli oldu - 1

Gruplar şu şekilde oluştu:

I Grubu: SIG Strasbourg (Fransa), Hapoel Bank Yahav Jerusalem (İsrail), Hapoel Atsmon Holon (İsrail), JDA Bourgogne Dijon (Fransa)

J Grubu: Telekom Baskets Bonn (Almanya), BAXI Manresa (İspanya), Bahçeşehir Koleji, Rytas Vilnius (Litvanya)

K Grubu : Galatasaray Nef, Unicaja (İspanya), AEK (Yunanistan), Limoges CSP (Fransa)

L Grubu: Surne Bilbao (İspanya), Lenovo Tenerife (İspanya), Darüşşafaka, UCAM Murcia (İspanya)

SON DAKİKA: FIBA Şampiyonlar Ligi: Bahçeşehir Koleji son 16'da

SON DAKİKA: FIBA Şampiyonlar Ligi: Bahçeşehir Koleji son 16'da

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