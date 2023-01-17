SON DAKİKA: FIBA Şampiyonlar Ligi: Bahçeşehir Koleji son 16'da

Son dakika haberi! Bahçeşehir Koleji, FIBA Şampiyonlar Ligi play-in etabı üçüncü maçında ağırladığı Belçika temsilcisi Filou Oostende'yi uzatma periyodu sonunda 87-81 yenerek son 16 turuna kaldı.

Normal süresi 75-75 biten müsabakanın uzatma bölümünde rakibine 87-81 üstünlük kuran Bahçeşehir Koleji, seriyi 2-1 kazanıp, adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu.



İstanbul'da oynanan ilk maçı Filou Oostende 76-72 kazanırken, Belçika'da oynanan mücadeleyi Bahçeşehir Koleji 77-64 galip tamamlamıştı.



Salon: Ülker Spor ve Etkinlik



Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Luis Castillo (İspanya), Wojciech Liszka (Polonya)



Bahçeşehir Koleji: Yiğit Arslan 18, Boutsiele 20, Gist 3, Hall 9, Smith 18, Muhammed Baygül 8, Blazic 5, Berkay Candan 2, Emir Gökalp, Hadi Özdemir 4, Kartal Özmızrak, Oğuz Savaş



Filou Oostende: Barcello 10, Bleijenbergh 20, Gillet 9, Thurman 8, Vries 9, Bratanovic, Buysschaert 3, Buysse, Pintelon, Troisfontaines, Tyree 22, Waleson



1. Periyot: 22-12



Devre: 35-29



3. Periyot: 47-47



Normal süre: 75-75



Beş faulle çıkanlar: 43.09 Muhammed Baygül (Bahçeşehir Koleji), 44.50 Tyree (Filou Oostende)