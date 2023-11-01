FIFA Başkanı Infantino açıkladı: Dünya Kupası 2034 Suudi Arabistan'da düzenlenecek

Avustralya Futbol Federasyonu, Dünya Kupası'nın adaylık sürecinden son anda çekildiğini açıkladı. Bunun üzerine aday bildirim süresinin dolmasının ardından tek ülke olarak Suudi Arabistan kaldı.



Gelişmelerin ardından FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan Dünya Kupası 2034 için açıklama geldi.



Infantino, "Dünya Kupası şu anda tek aday olan Suudi Arabistan'da düzenlenecek." dedi.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yapma niyetini memnuniyetle karşıladıklarını ve girişimlerini desteklediklerini açıklamıştı.

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