FIFA dünya sıralaması: A Milli Futbol Takımı'nın yeri değişmedi

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan aralık ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, kasım ayında olduğu gibi 1505,28 puanla 37. sırada yer aldı.
Arjantin'in zirvede yer almaya devam ettiği sıralama içinde ilk 10 sırada da herhangi bir değişiklik olmadı.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 15 Şubat 2024'te açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:
1
Arjantin
1855,20
2
Fransa
1845,44
3
İngiltere
1800,05
4
Belçika
1798,46
5
Brezilya
1784,09
6
Hollanda
1745,48
7
Portekiz
1745,06
8
İspanya
1732,64
9
İtalya
1718,82
10
Hırvatistan
1717,57
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