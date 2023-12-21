FIFA dünya sıralaması: A Milli Futbol Takımı'nın yeri değişmedi

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan aralık ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, kasım ayında olduğu gibi 1505,28 puanla 37. sırada yer aldı.



Arjantin'in zirvede yer almaya devam ettiği sıralama içinde ilk 10 sırada da herhangi bir değişiklik olmadı.



Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 15 Şubat 2024'te açıklanacak.



Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:



1

Arjantin

1855,20



2

Fransa

1845,44



3

İngiltere

1800,05



4

Belçika

1798,46



5

Brezilya

1784,09



6

Hollanda

1745,48



7

Portekiz

1745,06



8

İspanya

1732,64



9

İtalya

1718,82



10

Hırvatistan

1717,57



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