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Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için seyirci kararı

İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisine sarı-kırmızılı taraftarların da alınacağını açıkladı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için seyirci kararı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Zirveyi yakından ilgilendiren dev derbide İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından deplasman tribünü kararı geldi.

İl Spor Güvenlik Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, derbide sarı-kırmızılı taraftarların da deplasman tribününde yer alabileceği açıklandı.

Böylelikle Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde deplasman tribününde 2079 sarı-kırmızılı taraftar bulunacak.

Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşması 24 Aralık Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadele beINSPORTS 1 ekranından canlı yayınlanacak.

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