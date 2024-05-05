Trabzonspor 19 yıl sonra Samsun'da yıkıldı

Trendyol Süper Lig’in 35’inci haftasında deplasmanda Samsunspor’a 3-1 mağlup olan Trabzonspor’da bir yandan bu maçın üzüntüsü yaşanırken bir yandan da 8 Mayıs Çarşamba günü Fatih Karagümrük ile oynayacakları Türkiye Kupası Çeyrek Final ikinci maçına konsantre olmak istiyor.



Trabzonspor, Süper Lig’de Ekim 2005’ten (3-1) bu yana ilk kez Samsunspor’a mağlup olurken, yine Süper Lig tarihinde ilk kez Samsunspor’dan bir maçın ilk yarısında 3 gol yedi.

Gaziantep FK maçından farklı bir 11’le çıkan Samsunspor maçına Trabzonspor bu maçta rakip ceza sahasında sadece 6 kez topla buluşurken bu sezon Süper Lig’de en düşük sayıda kaldığı karşılaşmayı oynadı.

Ayrıca bu sezon Süper Lig'de oynadığı 35 maçın 13'ünü kaybeden Trabzonspor (18 galibiyet, 4 beraberlik), daha fazla mağlubiyet aldığı son sezonu 2015-2016 sezonunda yaşadı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı maç sonu açıklamasında, Samsunspor maçından olumsuzlukları çıkartıp Karagümrük ile oynayacakları Kupa maçına hazırlanacaklarını söyledi.

Avcı, “Ligde kalan son 3 maçı da en iyi şekilde bitirip sezonu üçüncü sırada bitirmek istiyoruz” ifadelerine de yer verdi.