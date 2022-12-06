FIFA'dan Uruguaylı Edinson Cavani, Jose Maria Gimenez, Diego Godin ve Fernando Muslera'ya soruşturma

FIFA, Dünya Kupası'nda Gana maçında hakeme 'saldırgan davranış' göstermelerini gerekçe göstererek Uruguay Futbol Federasyonu, Fernando Muslera, Edinson Cavani, Jose Gimenez ve Diego Godin hakkında disiplin soruşturması başlatma kararı aldı.



Futbolcular stattan ayrılan hakemi öfkeyle takip ettikleri ve tartıştıkları gerekçesiyle FIFA tarafından 'saldırgan davranışta bulunmakla' suçlandı.



Galataraylı Muslera ceza alması halinde sözkonusu cezayı Türkiye'de çekecek.

NE OLMUŞTU?



2022 Dünya Kupası'nda Uruguay, H Grubu'nun son maçında Gana'yı 2-0 yense de bu galibiyet gruptan çıkmak için yeterli olmamıştı.



Uruguaylı futbolcular, Darwin Nunez ve Alidu Seidu'nun mücadelesinde penaltı bekledi ve karar nedeniyle hakemlere tepki göstermişti. Tepkiler maç sonunda da devam etmişti.