Filenin Efeleri, Milletler Ligi'nde ilk galibiyetini aldı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin 2’nci haftasındaki üçüncü maçında İran’ı 3-1 mağlup etti.



VNL tarihindeki ilk galibiyetini alan Filenin Efeleri, 2’nci haftadaki dördüncü ve son maçında yarın TSİ 09.30’da Almanya ile karşılaşacak.



SALON: West Japan General Exhibition Center



HAKEMLER: Shin Muranaka (JPN), Gerardo Luis Macias (MEX)



TÜRKİYE: Efe, Faik Samet, Kaan, Mirza, Bedirhan, Murat, Volkan (L) (Yasin, Adis, Arda, Mert)



İRAN: Moslehabadi, Amin, Salehi, Mohammed, Vadi, Milad, Arman (L) (Jelveh, Hazrat, Poriya, Esfandiar, Barbast, Morteza)

