NTV.COM.TR’ye geri dön

Filenin Efeleri, Milletler Ligi'nde ilk galibiyetini aldı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde İran’ı 3-1 mağlup ederek VNL tarihindeki ilk galibiyetini aldı. Filenin Efeleri yarın TSİ 09.30’da Almanya ile karşılaşacak.

Filenin Efeleri, Milletler Ligi'nde ilk galibiyetini aldı

A Milli Erkek Takımı, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin 2’nci haftasındaki üçüncü maçında İran’ı 3-1 mağlup etti.

VNL tarihindeki ilk galibiyetini alan Filenin Efeleri, 2’nci haftadaki dördüncü ve son maçında yarın TSİ 09.30’da Almanya ile karşılaşacak.

SALON: West Japan General Exhibition Center

HAKEMLER: Shin Muranaka (JPN), Gerardo Luis Macias (MEX)

TÜRKİYE: Efe, Faik Samet, Kaan, Mirza, Bedirhan, Murat, Volkan (L) (Yasin, Adis, Arda, Mert)

İRAN: Moslehabadi, Amin, Salehi, Mohammed, Vadi, Milad, Arman (L) (Jelveh, Hazrat, Poriya, Esfandiar, Barbast, Morteza)

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...