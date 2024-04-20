Filenin Efeleri'nin ilk kez mücadele edeceği Milletler Ligi kadrosu açıklandı

Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre milli takım, başantrenör Cedric Enard yönetiminde 28 Nisan Pazar günü Ankara’da kampa girecek.



Filenin Efeleri, 10-14 Mayıs tarihlerinde İtalya Milli Takımı’nın davetlisi olarak İtalya’nın Cavalese kentine giderek turnuvaya katılacak.



Milli takım İtalya kampının ardından 18 Mayıs Cumartesi günü Milletler Ligi (VNL) 1. ayak karşılaşmaları için Antalya’ya gidecek.



Japonya’nın Fukuoka şehrine 1 Haziran'da gidecek milliler, VNL'in son ayağı için de 15 Haziran'da Slovenya’nın Ljubljana şehrine geçerek Milletler Ligi grup etabı müsabakalarını tamamlayacak.



Milletler Ligi'nde final maçları, 27-30 Haziran tarihlerinde Polonya’nın Lodz şehrinde oynanacak.



Milletler Ligi müsabakalarının sonuçlarına göre olimpiyat hakkı kazanan 8 ülkenin dışında en yüksek FIVB sıralama puanını alan ilk 4 ülke de 2024 Paris Olimpiyatları’na katılma hakkı elde edecek.



Başantrenör Cedric Enard yönetiminde VNL'de başarılı olarak tarihinde ilk kez olimpiyatlarda yer alamaya çalışacak milli takım kadrosunda şu sporcular yer alıyor:



Pasörler: Arslan Ekşi, Murat Yenipazar, Arda Bostan



Smaçörler: Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Burutay Subaşı, Efe Bayram



Orta Oyuncular: Vahit Emre Savaş, Mert Matiç, Faik Samet Güneş, Bedirhan Bülbül



Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz



Liberolar: Volkan Döne, Berkay Bayraktar

