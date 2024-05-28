Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ABD etabında mücadele edecek: Maç programı belli oldu

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ABD etabı başlıyor.



Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu Filenin Sultanları, Teksas eyaletinin Arlington kentindeki 2'nci hafta mücadelesinde 4. Grup'ta ABD, Sırbistan, Güney Kore ve Almanya ile karşılaşacak.



A Milli Kadın Voleybol Takımı, gruptaki ilk maçında yarın saat 22.30'da Almanya ile karşı karşıya gelecek.



Organizasyonun Antalya etabında 2 galibiyet 2 yenilgi alan ve 7 puan toplayan Filenin Sultanları'nın VNL'in ikinci haftasında yapacağı karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:



Yarın:



22.30 Almanya-Türkiye



31 Mayıs Cuma:



03.30 Sırbistan-Türkiye



1 Haziran Cumartesi:



21.00 Güney Kore-Türkiye



2 Haziran Pazar:



23.00 ABD-Türkiye

