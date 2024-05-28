Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ABD etabında mücadele edecek: Maç programı belli oldu

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ABD etabı başlıyor.
Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu Filenin Sultanları, Teksas eyaletinin Arlington kentindeki 2'nci hafta mücadelesinde 4. Grup'ta ABD, Sırbistan, Güney Kore ve Almanya ile karşılaşacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, gruptaki ilk maçında yarın saat 22.30'da Almanya ile karşı karşıya gelecek.
Organizasyonun Antalya etabında 2 galibiyet 2 yenilgi alan ve 7 puan toplayan Filenin Sultanları'nın VNL'in ikinci haftasında yapacağı karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
22.30 Almanya-Türkiye
31 Mayıs Cuma:
03.30 Sırbistan-Türkiye
1 Haziran Cumartesi:
21.00 Güney Kore-Türkiye
2 Haziran Pazar:
23.00 ABD-Türkiye
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