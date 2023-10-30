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Filenin Sultanları'nın maçı ne zaman? A Milli Kadın Voleybol Takımı Olimpiyatlarda yer alacak

Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonluklarının ardından Japonya'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde ev sahibi Japonya’yı yenerek olimpiyatlara katılmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, maçlarının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Filenin Sultanları'nın Olimpiyat maçları ne zaman?

Filenin Sultanları'nın maçı ne zaman? A Milli Kadın Voleybol Takımı Olimpiyatlarda yer alacak

Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılım sağlayacak. Pek çok voleybolsever de Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda voleybol milli takımının maçlarının programına odaklandı. İşte, Filenin Sultanları'nın maçları hakkında bilgiler...

OLİMPİYAT MAÇLARI NE ZAMAN?

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları 26 Temmuz – 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.

A Milli Kadın Takımının olimpiyatlardaki rakipleri ve maç programı yakın zaman sonra belli olacak.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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