Filenin Sultanları'nın maçı ne zaman? Milletler Ligi 2. hafta programı

İtalyan başantrenör Daniele Santarelli'nin çalıştırdığı "Filenin Sultanları", Uluslararası Voleybol Federasyonunca (FIVB) 14-19 Mayıs'ta düzenlenen Milletler Ligi (VNL) organizasyonunun Antalya etabındaki ilk hafta mücadelelerinde 4 maç oynadı. İşte, Milletler Ligi 2. hafta programı...



FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇLARI NE ZAMAN?



"Filenin Sultanları", ligin ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD'de, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran'da Çin'de mücadele edecek.



16 takımın mücadele verdiği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde yer alma hakkı kazanacak.



İLK HAFTA MAÇLARININ ANALİZİ



"Filenin Sultanları" Milletler Ligi'nde ilk haftada 7 puan topladı.



Bu seneki ilk sınavını Milletler Ligi'nde veren ve ilk maçında Japonya'ya 3-2 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, Hollanda'yı 3-1'lik skorla geçti, İtalya'ya 3-1 yenildi. Milliler, son maçında Fransa'ya set vermeden 3-0 üstünlük kurdu.



Geçen yıl VNL'de ilk kez şampiyon olarak adını tarihe yazdıran "Filenin Sultanları", ligin ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD'de oynayacağı maçlar öncesinde Antalya'daki bu sonuçlarla 7 puan topladı ve VNL'de ilk haftayı 7. sırada tamamladı.



Milli oyuncu Melissa Vargas, toplam 90 sayıyla Milletler Ligi'nin ilk haftasında "Filenin Sultanları"nın en skorer ismi oldu. Vargas, ürettiği sayının 33'ünü İtalya maçında kaydetti.



Vargas'ı dört maçlık performansta 42 sayıyla Ebrar Karakurt ve 29 sayıyla Tuğba İvegin takip etti.