Filenin Sultanları'nın maçları için Galataport'ta dev ekran

Galataport İstanbul, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nın Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Fanzone etkinliğine ev sahipliği yapacak.



Galataport İstanbul Pazarlama ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bali tüm voleybolseverleri etkinliğe davet etti.



Bali, "Etkinliklerimizi çeşitlendirmek için spor etkinliklerine de çok ciddi bir emek harcıyoruz. Burada Türkiye Voleybol Federasyonu'nuyla bir işbirliği gerçekleştirdik. Ana aktivite maçların canlı seyredilmesi.. Maçlar burada canlı olarak yayınlanacak.'' // Burada voelybol sahasında bir takım turnuvalar, küçük oyunlarımız olacak... Onun için tüm voleybol severleri biz bugünden başlayarak 3 Eylül'e kadar Galataport saat kulesi meydanına bekliyoruz.'' dedi.



Bali, organizasyona ücretsiz olarak katılım sağlanabileceğini de sözlerine ekledi.



Turnuvadaki ilk maçında İsveç'i 3-0 yenen Filenin Sultanları, C grubundaki ikinci maçında Pazar günü Azerbaycan'la karşılaşacak.

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