Filenin Sultanları'nın yeni 'Vargas'ı Aleksia Karutasu ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor

Türk vatandaşlığı alan ve Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda harika bir performans gösteren Melissa Vargas'tan sonra bir yıldız daha milli takımın formasını giyecek.



Filenin Sultanları'nın yeni 'Vargas'ı Aleksia Karutasu'nun ilk maçına çıkması için geri sayım başladı.

MİLLİ FORMAYI GİYECEĞİ TARİH



VakıfBank Spor Kulübü'nün yıldız oyuncusu Aleksia Karutasu'nun ne zaman milli formayı giyeceği tarih belli oldu. Ajansspor'un haberine göre; Karutasu Ocak 2024’ten itibaren Milli takımın formasını giyebilecek.



2022’de Türk vatandaşlığına geçen Karutasu için Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, “Alesia, şu an ülkemizde çok sevilen, başarılı bir sporcu. Kendisi de uzun süredir Türk vatandaşlığına geçerek oynamak istediğini belirtti. Uzun süren görüşmeler sonucunda süreç olumlu bir şekilde neticelendi. Türk voleyboluna hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

"ROMANYA HER ZAMAN KALBİMDE KALACAK"



Karutasu, Rumen basını için yaptığı açıklamalarda neden Türkiye Milli Takımı’nı seçtiğini şu sözlerle açıklamıştı: “Türkiye'yi seçtim çünkü insana her gün böyle fırsatlar sunulmuyor. Ayrıca, Türkiye'nin Romanya'dan çok daha fazla yarışmaya erişimi var. Romanya her zaman kalbimde kalacak. Romanya benim doğup büyüdüğüm ülke."