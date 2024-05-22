Final Four heyecanı başlıyor: Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde 5 yıl sonra ikinci kupasını kazanmak için Dörtlü Final'de boy gösterecek. İşte, Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı hakkında bilgiler...



FENERBAHÇE BEKO-PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN?



Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı, 24 Mayıs Cuma günü saat 19:00'da başlayacak.



Müsabaka, S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.



DÖRTLÜ FİNALDE DİĞER EŞLEŞMELER



Dörtlü Final'in diğer eşleşmesinde ise normal sezonu lider bitiren İspanya ekibi Real Madrid ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos karşı karşıya gelecek.



FENERBAHÇE BEKO'NUN İKİNCİ BERLİN MACERASI



Fenerbahçe Beko, 6. kez mücadele edeceği Dörtlü Final'de ikinci kez Almanya'nın başkenti Berlin'de boy gösterecek.



Sarı-lacivertli takım 2016 yılında Berlin'de düzenlenen Dörtlü Final'de ilk maçında Laboral Kutxa'yı 88-77 mağlup ederek finale yükseldi.



Finalde Rusya'nın CSKA Moskova ekibiyle karşılaşan ve normal süresi 83-83 tamamlanan karşılaşmada uzatmalarda rakibine 101-96 mağlup olarak ikinci olmuştu.



Fenerbahçe Beko, 8 yıl sonra boy göstereceği Berlin'de şampiyonluğu hedefliyor.