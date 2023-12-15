VakıfBank, 2023 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu’ndaki ikinci ve son maçında Brezilya’nın Dentil Praia Clube takımını 3-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.



Çin’in ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Brezilya temsilcisi Dentil Praia Clube'u 25-16, 25-14 ve 25-19'luk setlerle 3-0 yenen VakıfBank grubunu namağlup lider olarak tamamlayarak yarı finale yükseldi. Sarı-siyahlılar, yarı finalde A Grubu’nu ikinci sırada tamamlayan takımla eşleşecek. VakıfBank, yarı final karşılaşmasını 16 Aralık Cumartesi günü TSİ 09.00 veya 14.30’da oynayacak.



VakıfBank-Dentil Praia Clube karşılaşmasının ardından B Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle:



1 - VakıfBank - 6 puan



2 - Dentil Praia Clube - 3 puan



3 - Sport Center - 0 puan

MAÇTAN NOTLAR HAKEMLER: Joo-Hee Kang, Sonja Simonovska



VAKIFBANK: Cansu, Gabi, Zehra, Thompson, Frantti, Ogbogu (Ayça, İdil Naz, Karutasu, Busa)



DENTIL PRAIA CLUBE: Rabadzhieva, Milka, Tainara, Kuznetsova, Lorena, Claudia (Natalia, Naiane, Kasiely, Suelen, Gabriela, Priscila)



SETLER: 25-16, 25-14, 25-19



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