Formula 1 Bahreyn Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2 Mart'taki Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak ve 8 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek sezonda 24 yarış düzenlenecek. Sezonun ilk iki yarışı Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'leri, 11 Mart'ta başlayacak ramazan ayı dolayısıyla alışılagelenin aksine 2 Mart ve 9 Mart Cumartesi günlerinde koşulacak. İşte, Formula 1 Bahreyn Grand Prix'si yayıncı kanalı...



SIRALAMA TURLARI NE ZAMAN?



Bahreyn'de düzenlenecek sezonun ilk ayağında sıralama turları 1 Mart'ta, yarış ise 2 Mart Cumartesi günü yapılacak.



Sakhir bölgesinde bulunan 5,4 kilometrelik Uluslararası Bahreyn Pisti'nde düzenlenecek sezonun ilk yarışının sıralama turları, TSİ 19.00'da start alacak.



57 turluk yarış ise 2 Mart Cumartesi günü TSİ 18.00'de gerçekleştirilecek.



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EN BAŞARILI PİLOT KİM?



Formula 1'de Mercedes takımıyla son sezonunu geçirecek Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, ilk kez 2004'te düzenlenen Bahreyn Grand Prix'sini 5 kez kazanarak etabın en başarılı pilotu unvanını elinde bulunduruyor.



Hamilton, 2014, 2015, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında podyumun zirvesine çıktı.



Son üç yılın şampiyonu Hollandalı Max Verstappen, geçen yıl Bahreyn'de damalı bayrağı ilk sırada geçerek takımı Red Bull'a 10 yıl sonra Bahreyn'deki ilk etap galibiyetini getirmişti.