Formula 1 Belçika Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Formula 1 Belçika Grand Prix'si, Belçika'nın Stavelot kenti yakınlarındaki Francorchamps köyünde bulunan 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde 44 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Şu ana kadar Red Bull sürücüsü Max Verstappen'in 9, takım arkadaşı Sergio Perez'in de 2 yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti. İşte, Formula 1 Belçika Grand Prix'si hakkında tüm detaylar...



Belçika Grand Prix'sinde sıralama turları 28 Temmuz'da TSİ 18.00, sprint yarışı 29 Temmuz Cumartesi günü TSİ 17.30, yarış ise 30 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak. Yarışlar S Sport'tan yayınlanacak.



Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



Pilotlar



1. Max Verstappen (Hollanda): 281 puan



2. Sergio Perez (Meksika): 171



3. Fernando Alonso (İspanya): 139



4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 133



5. George Russell (Büyük Britanya): 90



Takımlar



1. Red Bull: 452



2. Mercedes: 223



3. Aston Martin: 184



4. Ferrari: 167



5. McLaren: 87