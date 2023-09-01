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Formula 1 İtalya Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Formula 1'de sıradaki durak İtalya. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. yarışına İtalya ev sahipliği yapacak. Heyecan dolu yarışlara kısa bir süre kala, motorsporu tutukunlarının araştırmaları da hız kazandı. Peki, Formula 1 İtalya Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Formula 1 İtalya Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Grand Prix'si hakkındaki araştırmalar yarışseverlerin gündeminde yer alıyor. Hafta sonu öncesi araştırmalarına hız veren yarış tutkunlarının merak ettiği sorular yanıtını buldu. İşte, Formula 1 İtalya Grand Prix'si hakkında tüm bilgiler...

Şampiyonanın 15. ayağı, İtalya'nın Monza kenti yakınlarında bulunan 5,7 kilometrelik Autodromo Nazionale Monza pistinde düzenlenecek.

İtalya Grand Prix'sinin sıralama turları 2 Eylül'de TSİ 17.00'da başlayacak. 53 turluk yarış ise 3 Eylül Pazar günü TSİ 16.00'da start alacak.

Yarışlar S Sport kanallarından canlı olarak takip edilebilecek.

Şu ana kadar Red Bull sürücüsü Max Verstappen'in 11, takım arkadaşı Sergio Perez'in de 2 yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 339 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 201

3. Fernando Alonso (İspanya): 168

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 156

5. Carlos Sainz (İspanya): 102

Takımlar

1. Red Bull: 540

2. Mercedes: 255

3. Aston Martin: 215

4. Ferrari: 201

5. McLaren: 111

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