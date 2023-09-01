Formula 1 İtalya Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Formula 1 İtalya Grand Prix'si hakkındaki araştırmalar yarışseverlerin gündeminde yer alıyor. Hafta sonu öncesi araştırmalarına hız veren yarış tutkunlarının merak ettiği sorular yanıtını buldu. İşte, Formula 1 İtalya Grand Prix'si hakkında tüm bilgiler...
Şampiyonanın 15. ayağı, İtalya'nın Monza kenti yakınlarında bulunan 5,7 kilometrelik Autodromo Nazionale Monza pistinde düzenlenecek.
İtalya Grand Prix'sinin sıralama turları 2 Eylül'de TSİ 17.00'da başlayacak. 53 turluk yarış ise 3 Eylül Pazar günü TSİ 16.00'da start alacak.
Yarışlar S Sport kanallarından canlı olarak takip edilebilecek.
Şu ana kadar Red Bull sürücüsü Max Verstappen'in 11, takım arkadaşı Sergio Perez'in de 2 yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar
1. Max Verstappen (Hollanda): 339 puan
2. Sergio Perez (Meksika): 201
3. Fernando Alonso (İspanya): 168
4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 156
5. Carlos Sainz (İspanya): 102
Takımlar
1. Red Bull: 540
2. Mercedes: 255
3. Aston Martin: 215
4. Ferrari: 201
5. McLaren: 111
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