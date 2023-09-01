Formula 1 İtalya Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Formula 1 İtalya Grand Prix'si hakkındaki araştırmalar yarışseverlerin gündeminde yer alıyor. Hafta sonu öncesi araştırmalarına hız veren yarış tutkunlarının merak ettiği sorular yanıtını buldu. İşte, Formula 1 İtalya Grand Prix'si hakkında tüm bilgiler...



Şampiyonanın 15. ayağı, İtalya'nın Monza kenti yakınlarında bulunan 5,7 kilometrelik Autodromo Nazionale Monza pistinde düzenlenecek.



İtalya Grand Prix'sinin sıralama turları 2 Eylül'de TSİ 17.00'da başlayacak. 53 turluk yarış ise 3 Eylül Pazar günü TSİ 16.00'da start alacak.



Yarışlar S Sport kanallarından canlı olarak takip edilebilecek.



Şu ana kadar Red Bull sürücüsü Max Verstappen'in 11, takım arkadaşı Sergio Perez'in de 2 yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.



Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



Pilotlar



1. Max Verstappen (Hollanda): 339 puan



2. Sergio Perez (Meksika): 201



3. Fernando Alonso (İspanya): 168



4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 156



5. Carlos Sainz (İspanya): 102



Takımlar



1. Red Bull: 540



2. Mercedes: 255



3. Aston Martin: 215



4. Ferrari: 201



5. McLaren: 111