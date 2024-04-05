Formula 1 Japonya Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun dördüncü yarışına Japonya ev sahipliği yapacak. Sezonun ilk iki yarışında Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen zafere ulaşmıştı. Sezonun üçüncü etabı olan Avustralya Grand Prix'sini ise Ferrari takımının İspanyol pilotu Carlos Sainz kazandı. İşte, Formula 1 Japonya Grand Prix'si hakkında bilgiler...



Suzuka'da yer alan 5,8 kilometre uzunluğundaki Suzuka Uluslararası Yarış Pisti'nde yapılacak yarış, 53 tur üzerinden düzenlenecek.



Sıralama turları 6 Nisan'da TSİ 09.00, yarış ise 7 Nisan Pazar günü TSİ 08.00'de başlayacak.



Japonya Arabistan Grand Prix'sinde antrenmanlar, sıralama turları ve ana yarış, beIN SPORTS'ta canlı olarak ekranlara gelecek.



Japonya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



Pilotlar



1. Max Verstappen (Hollanda): 51 puan



2. Charles Leclerc (Monako): 47



3. Sergio Perez (Meksika): 46



4. Carlos Sainz (İspanya): 40



5. Oscar Piastri (Avustralya): 28



Takımlar



1. Red Bull: 97



2. Ferrari: 93



3. McLaren: 55



4. Aston Martin: 27



5. Mercedes: 26

