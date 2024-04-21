Formula 1 Miami Grand Prix'si ne zaman? Tarih belli oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 5. etabı Çin Grand Prix’sini Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı. Şanghay şehrindeki 5,4 kilometrelik Uluslararası Şanghay Pisti'nde düzenlenen yarış, 56 tur üzerinden yapıldı. Tüm gözler bu sezonun 6. yarışında olacak. İşte, Formula 1 Miami Grand Prix'si tarihi...



FORMULA 1 MİAMİ GRAND PRİX'Sİ NE ZAMAN?



Sezonun 6. yarışı Miami Grand Prix'si, 5 Mayıs'ta koşulacak.



PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANI



Çin Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



Pilotlar



1. Max Verstappen (Hollanda): 110 puan



2. Sergio Perez (Meksika): 85



3. Charles Leclerc (Monako): 76



4. Carlos Sainz (İspanya): 69



5. Lando Norris (Büyük Britanya): 58



Takımlar



1. Red Bull: 195



2. Ferrari: 151



3. McLaren: 96



4. Mercedes: 52



5. Aston Martin: 40