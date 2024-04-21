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Formula 1 Miami Grand Prix'si ne zaman? Tarih belli oldu

F1 Çin Grand Prix'sini Verstappen kazandı. Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan son üç yılın şampiyonu Verstappen, 1 saat 40 dakika 52.554 saniyelik derecesiyle birinci olarak sezonun dördüncü, kariyerinin ise 58. zaferini elde etti. Sıradaki yarış ise ABD'de olacak. Peki, Formula 1 Miami Grand Prix'si ne zaman?

Formula 1 Miami Grand Prix'si ne zaman? Tarih belli oldu

Dünya Şampiyonası'nın 5. etabı Çin Grand Prix’sini Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı. Şanghay şehrindeki 5,4 kilometrelik Uluslararası Şanghay Pisti'nde düzenlenen yarış, 56 tur üzerinden yapıldı. Tüm gözler bu sezonun 6. yarışında olacak. İşte, Formula 1 Miami Grand Prix'si tarihi...

FORMULA 1 MİAMİ GRAND PRİX'Sİ NE ZAMAN?

Sezonun 6. yarışı Miami Grand Prix'si, 5 Mayıs'ta koşulacak.

PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANI

Çin Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 110 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 85

3. Charles Leclerc (Monako): 76

4. Carlos Sainz (İspanya): 69

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 58

Takımlar

1. Red Bull: 195

2. Ferrari: 151

3. McLaren: 96

4. Mercedes: 52

5. Aston Martin: 40

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