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Formula 1 pilotu Hamilton'dan Gazze'de ateşkes çağrısı

Formula 1'in şampiyon pilotu Lewis Hamilton, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek acil ateşkes çağrısında bulundu. Hamilton, "Bölgedeki pek çok kişi için kutsal olan bu ayda, ailelerin bir arada olabilmesi, sürekli yıkım ve şiddet tehdidinden kurtulabilmesi için kalıcı bir ateşkes ve rehinelerin iadesi çağrısında bulunmaya devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Formula 1 pilotu Hamilton'dan Gazze'de ateşkes çağrısı

'de 7 kez dünya şampiyonu olan Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek acil ateşkes çağrısında bulundu.

39 yaşındaki Mercedes pilotu, 36 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu kutsal zamanı tehlike, kayıp ve kalp kırıklığıyla geçiren Filistin'deki tüm insanlara sevgi ve desteğimi gönderiyorum. Bölgedeki pek çok kişi için kutsal olan bu ayda, ailelerin bir arada olabilmesi, sürekli yıkım ve şiddet tehdidinden kurtulabilmesi için kalıcı bir ateşkes ve rehinelerin iadesi çağrısında bulunmaya devam etmeliyiz. Hemen şimdi ateşkes." ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLAR İÇİN TEDAVİ ÇAĞRISI

Hamilton ayrıca, Gazze'deki her üç çocuktan birinin akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığını ve tedavi edilmezse bunun ölümcül olabileceği bilgisini paylaştı.

Büyük Britanyalı pilot, ekim ayında da Gazze'deki saldırılara tepki göstermiş, "Yaşanan acı ve kayıpların boyutu gerçekten yıkıcı. Masum insanların, özellikle de çocukların kasıtlı olarak hedef alınmasının hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Bunu kabul edemeyiz." şeklinde görüş belirtmişti.

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