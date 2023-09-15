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Formula 1 Singapur Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Formula 1'de sıradaki durak Singapur olacak. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışına Singapur ev sahipliği yapacak. Yarışseverler de şimdi tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisi gibi ayrıntılara odaklandı. Peki, Formula 1 Singapur Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Formula 1 Singapur Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonanın 16. ayağı, Singapur'daki 4,94 kilometrelik Marina Bay Caddesi Pisti'nde düzenlenecek. Motor sporları tutukunları da organizasyona dair bilgileri öğrenmek istiyor. İşte, Singapur Grand Prix'si hakkında bilgiler...

Singapur Grand Prix'sinin sıralama turları, 16 Eylül'de TSİ 16.00'da başlayacak. 62 turluk yarış ise 17 Eylül Pazar günü TSİ 15.00'te start alacak.

Yarışlar S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarında olacak.

Organizasyonun açık ara şampiyonluk adayı Red Bull sürücüsü Max Verstappen'in 12, takım arkadaşı Sergio Perez'in de 2 yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 364 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 219

3. Fernando Alonso (İspanya): 170

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 164

5. Carlos Sainz (İspanya): 117

- Takımlar

1. Red Bull: 583

2. Mercedes: 273

3. Ferrari: 228

4. Aston Martin: 217

5. McLaren: 115

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