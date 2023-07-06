Formula 1'de 2024 yılı takvimi belli oldu

Formula 1'den yapılan açıklamada, "Takvimde 24 yarış yer alıyor ve Formula 1 sezonu, 2 Mart'ta Bahreyn'de başlayıp 8 Aralık'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nde sona eriyor." bilgisi verildi.
Çin, pandemiden bu yana ilk kez Formula 1 takvimine dönecek.
2024 F1 takvimi şu şekilde:
29 Şubat-2 Mart
Bahreyn Sakhir
7-9 Mart
Suudi Arabistan Cidde
22-24 Mart
Avustralya Melbourne
5-7 Nisan
Japonya Suzuka
19-21 Nisan
Çin Şanghay
3-5 Nisan
ABD Miami
17-19 Mayıs
İtalya Imola
24-26 Mayıs
Monako Monaco
7-9 Haziran
Kanada Montreal
21-23 Haziran
İspanya Barcelona
28-30 Temmuz
Avusturya Spielberg
5-7 Temmuz
Birleşik Krallık Silverstone
19-21 Temmuz
Macaristan Budapeşte
26-28 Temmuz
Belçika Spa
23-25 Ağustos
Hollanda Zandvoort
30 Ağustos-1 Eylül
İtalya Monza
13-15 Eylül
Azerbaycan Bakü
20-22 Eylül
Singapur Singapur
18-20 Ekim
ABD Austin
25-27 Ekim
Meksika Meksika City
1-3 Kasım
Brezilya Sao Paulo
21-23 Kasım
ABD Las Vegas
29 Kasım-1 Aralık
Katar Lusail
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