NTV.COM.TR’ye geri dön

Formula 1'de 2024 yılı takvimi belli oldu

2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi açıklandı.

Formula 1'de 2024 yılı takvimi belli oldu

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

'den yapılan açıklamada, "Takvimde 24 yarış yer alıyor ve Formula 1 sezonu, 2 Mart'ta Bahreyn'de başlayıp 8 Aralık'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nde sona eriyor." bilgisi verildi.

Çin, pandemiden bu yana ilk kez Formula 1 takvimine dönecek.

2024 F1 takvimi şu şekilde:

29 Şubat-2 Mart
Bahreyn Sakhir

7-9 Mart
Suudi Arabistan Cidde

22-24 Mart
Avustralya Melbourne

5-7 Nisan
Japonya Suzuka

19-21 Nisan
Çin Şanghay

3-5 Nisan
ABD Miami

17-19 Mayıs
İtalya Imola

24-26 Mayıs
Monako Monaco

7-9 Haziran
Kanada Montreal

21-23 Haziran
İspanya Barcelona

28-30 Temmuz
Avusturya Spielberg

5-7 Temmuz
Birleşik Krallık Silverstone

19-21 Temmuz
Macaristan Budapeşte

26-28 Temmuz
Belçika Spa

23-25 Ağustos
Hollanda Zandvoort

30 Ağustos-1 Eylül
İtalya Monza

13-15 Eylül
Azerbaycan Bakü

20-22 Eylül
Singapur Singapur

18-20 Ekim
ABD Austin

25-27 Ekim
Meksika Meksika City

1-3 Kasım
Brezilya Sao Paulo

21-23 Kasım
ABD Las Vegas

29 Kasım-1 Aralık
Katar Lusail

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan transfer açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan transfer açıklaması

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...