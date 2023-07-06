Formula 1'de 2024 yılı takvimi belli oldu

Formula 1'den yapılan açıklamada, "Takvimde 24 yarış yer alıyor ve Formula 1 sezonu, 2 Mart'ta Bahreyn'de başlayıp 8 Aralık'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nde sona eriyor." bilgisi verildi.



Çin, pandemiden bu yana ilk kez Formula 1 takvimine dönecek.



2024 F1 takvimi şu şekilde:



29 Şubat-2 Mart

Bahreyn Sakhir

7-9 Mart

Suudi Arabistan Cidde



22-24 Mart

Avustralya Melbourne



5-7 Nisan

Japonya Suzuka



19-21 Nisan

Çin Şanghay



3-5 Nisan

ABD Miami



17-19 Mayıs

İtalya Imola



24-26 Mayıs

Monako Monaco



7-9 Haziran

Kanada Montreal



21-23 Haziran

İspanya Barcelona



28-30 Temmuz

Avusturya Spielberg



5-7 Temmuz

Birleşik Krallık Silverstone



19-21 Temmuz

Macaristan Budapeşte



26-28 Temmuz

Belçika Spa



23-25 Ağustos

Hollanda Zandvoort



30 Ağustos-1 Eylül

İtalya Monza



13-15 Eylül

Azerbaycan Bakü



20-22 Eylül

Singapur Singapur



18-20 Ekim

ABD Austin



25-27 Ekim

Meksika Meksika City



1-3 Kasım

Brezilya Sao Paulo



21-23 Kasım

ABD Las Vegas



29 Kasım-1 Aralık

Katar Lusail

