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Fransa Açık erkekler finaliyle sona eriyor

Roland Garros erkekler finali ile perdelerini kapatıyor. 22 kez Grand Slam şampiyonu Novak Djokovic ile geçen senenin finalisti Casper Ruud 11 Haziran Pazar saat 16.00’da şampiyonluk mücadelesine çıkıyor.

Fransa Açık erkekler finaliyle sona eriyor

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Roland Garros’ta turnuvanın son günü erkekler finaline sahne oluyor.

Novak Djokovic Fransa Açık’ta üçüncü, toplamda ise 23. Grand Slam şampiyonluğunu kazanarak rekor kırmanın peşinde. Sırp raket kupayı kaldırması halinde tarihin en çok Grand Slam şampiyonluğu yaşayan erkek tenisçisi olmakla kalmayacak, aynı zamanda tüm majör turnuvalarda en az üç şampiyonluk kazanan ilk tenisçi de olacak.

Turnuvanın en çok beklenen eşleşmesinde yarı finalde Carlos Alcaraz’ı rakibinin sakatlığının da etkisiyle rahat geçen Djokovic finalde favori konumunda.

2022 Fransa Açık finalisti Ruud ise turnuvaya çok iyi bir giriş yapamadı ancak çeyrek finalde Danimarkalı Holger Rune’yi yarı finalde de Alman Sascha Zverev’i rahat geçerek iyi bir görüntü sergiledi.

Geçen yılki finalde Rafael Nadal’a karşı pek varlık gösteremeyen Norveçli raket bu kez bir diğer efsanesi Djokovic’e karşı tabloyu değiştirmeye çalışacak.

İki oyuncu toplamda dört kez karşı karşıya gelirken bütün maçlardan Djokovic galip ayrıldı. Son olarak 2022 ATP Finalleri’nin şampiyonluk maçında rakibini mağlup eden Djokovic şimdiye kadar Ruud’a hiç set kaybetmedi.

Tek erkekler finali Eurosport, DMAX ve discovery+'da canlı yayınla sporseverlerle buluşacak.

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