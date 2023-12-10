Fransa'da Farioli rüzgarı esmeye devam ediyor

Ligue 1'in 15. haftasında Nice sahasında Reims'i konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

İlk yarısında gol sesi çıkmayan mücadelede 55. dakikada Gaetan Laborde ve 82. dakikada Jeremie Boga'nın golleriyle 2-0'a geldi.

Reims'in tek golünü ise 78. dakikada Yunis Abdelhamid kaydetti.

Süper Lig'de Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'u da çalıştıran Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Nice, bu sonuçla birlikte puanını 32'ye çıkartarak 2. sırada yer aldı.

İlk 13 hafta namağlup devam eden Farioli'nin öğrencileri, geçtiğimiz hafta deplasmanda Nantes'a 1-0 mağlup olarak ilk yenilgisini yaşamıştı.