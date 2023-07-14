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Fred kimdir? Galatasaray gündeminde yer alan Fred kaç yaşında, nereli ve hangi mevkide oynuyor?

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan isimlerden Fred, sosyal medyada futbolseverler tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer almaya başladı. Shakhtar Donetsk ve Manchester United gibi güçlü ekiplerde forma giyen Fred'in kariyeri ve hayatı merak ediliyor. Peki, Fred kimdir? Galatasaray ile adı anılan Fred kaç yaşında, nereli ve hangi mevkide oynuyor?

Fred kimdir? Galatasaray gündeminde yer alan Fred kaç yaşında, nereli ve hangi mevkide oynuyor?

Frederico Rodrigues de Paula Santos bilinen adıyla Fred, 5 Mart 1993 doğumludur. Premier Lig kulübü Manchester United ve Brezilya milli takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Brezilyalı profesyonel futbolcudur.

Fred kariyerine Brezilya kulübü Internacional'da başladı ve burada Campeonato Gaúcho'yu iki kez kazandı. Haziran 2013'te Ukrayna kulübü Shakhtar Donetsk ile sözleşme imzaladı ve burada üç Ukrayna Premier Ligi şampiyonluğu kazandı.

Fred, 2018'de Manchester United'a imza attı ve burada 2023'te EFL Kupası kazandı. Fred, Brezilya'yı 20 yaş altı ve 23 yaş altı seviyelerinde temsil etti.
Üst düzey uluslararası çıkışını Kasım 2014'te yaptı. Brezilya'nın Şili'deki 2015 Copa América kadrosunun bir parçasıydı.

Ayrıca Brezilya'nın 2018 ve 2022 FIFA Dünya Kupaları ile 2021 Copa América final kadrolarında da yer aldı.

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