NTV.COM.TR’ye geri dön

Fred'den maç sonu sakatlık açıklaması

Fenerbahçe'nin Pendikspor ile oynadığı Süper Lig karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Fred'den ilk açıklama geldi. Brezliyalı yıldız "Çok daha güçlü geri döneceğim. Bir başka muhteşem galibiyet için takımımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Fred'den maç sonu sakatlık açıklaması

Trendyol 'in 10. haftasında , Pendikspor'a konuk oldu.

Sahadan 5-0 galip ayrılan sarı-lacivertlilerin yıldızı Fred, dün akşam Halil Akbunar ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlık yaşadı.

Karşılaşmanın 9. dakikasında yerini Zajc'a bırakan Brezilyalı, maç sonu sakatlıkla ilgili paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fred, " böyle ve bazen bu tür şeyler olur. Çok daha güçlü geri döneceğim. Bir başka muhteşem galibiyet için takımımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

14 MAÇTA 5 ASİST

Fenerbahçe'de 14 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu 5 kez asist yaparken, henüz golle tanışamadı. Fred'in sakatlığıyla ilgili kesin durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...