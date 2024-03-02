Futbolun yeni dönemdeki yayıncısı belli oluyor

Yayın ihalesi geçtiğimiz günlerde yetersiz teklifler nedeniyle iptal edilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu ve komisyon teklif veren iki kurum Bein Medya Grup ve Saran Medya'dan tekliflerini revize edip yeniden göndermesini talep etti.

4 MİLYAR TL OLAN TEKLİF YÜKSELDİ



Mevcut yayıncı daha önce 4 milyar TL olan teklifini yükselterek komisyona sundu.



Saran Medya ise yeni teklif iletmedi. Bu doğrultuda 2024-2027 yıllarını kapsayacak yeni yayın döneminin Bein Medya Grup tarafından gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun gün içerisinde nihai kararla ilgili açıklama yapması bekleniyor.