Gabi'den Zehra Güneş ve Guidetti sözleri: "3 saat boyunca ağladım"

VakıfBank'ta 5 yıl boyunca forma giyen Brezilyalı voleybol yıldızı Gabi Guimaraes, kulüpten ayrılması hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Sarı-siyahlı ekibin resmi kanalına konuşan Gabi, takımın başantrenörü Giovanni Guidetti, takım arkadaşları Zehra Güneş ve Cansu Özbay ile ilgili düşüncelerini paylaştı.

Ayrıca, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarıyla yaşadığı etkileşimleri de anlatarak, bu süreçteki deneyimlerini aktardı.

Guimaraes, Vakıfbank'tan ayrılığıyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"3 SAAT AĞLADIM"

"Nedenler üzerinde çok durmayacağım. Kolay bir karar olmadığını söyleyebilirim. Ailemle ve benim için önemli olan kişilerle konuştum. Vakıfbank, Giovanni ve herkesle dürüsçe konuşabildiğim için mutluyum. Kararıma saygı duydular. Bu benim için çok önemliydi. Kolay değildi biliyorum ama yeni bir challenge için hazır olduğumu hissediyorum. Bence şu an bu kariyerim için önemli.

Giovanni Guidetti'nin ağladığını söylediği videoyu bana gönderdiklerinde ben de üç saat ağladım. Giovanni bana çok şey ifade ediyor. Giovanni ile ilk toplantımı hatırlıyorum. Ne kadar gergin olduğumu ve korktuğumu hissettiğini biliyordum. Özür dilerim. Tüm hayallerimi ve her şeyimi biliyordu. Bana ne kadar inandığını hatırlıyorum. Bunu en başında dedi. İyi bir karakterin var dedi. İleride iyi bir lider olabileceğimi söyledi. Bana çok güvendi ve farklı hissettim.

"HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ"

"O toplantıdan sonra istediğim her şeyi yapabilirim, bu takımda harika işler yapabilirim dedim. Sonrasında olanlar oldu, kazandık da kaybettik de ama bu takımda kendimden hiç şüphe etmedim. Bunun birçok sebebi var ama ilk sebebi Giovanni. Beni her gün zorladığı için. Bana gerçekten çok güvendi aynı zamanda beni zorladı. Beni her zaman daha fazlası için zorladı. Onunla beş yıl boyunca çalışma fırsatım olduğu için çok şanslıyım.

Hayatımı gerçekten değiştirdi. Koç ve oyuncu ilişkisi gibi değil büyük bir arkadaşlığımız var. Onu ailemden biri olarak görüyorum. Kariyerimi değiştirdi. Bu takımda başardığım çoğu şey onun sayesinde oldu. Herkes onunla çalışmalı. Ona her zaman minnettar olacağım."



GIOVANNİ GUIDETTI: GABİ EŞSİZ

"Bugün üzücü bir gün. Çünkü kaptanımızı, harika bir oyuncuyu ve olağanüstü bir insanı kaybediyoruz. Eminim sahada gösterdiğinden çok daha fazlası olduğunun herkes farkındadır. Herkes için en önemli maçın son topuna kadar her zaman oradaydı. Hiçbir zaman hiçbir şeye hayır demedi. O gerçekten eşsiz. Bu voleybol camiasının her zaman hatırlayacağı birisi. Vakıfbank ailesi onu her zaman hatırlayacaktır çünkü kendini her şeyiyle, %100'ü ile adadı. Bu saha dışı için de geçerli. Ona teşekkür ederim."

"ZEHRA GÜNEŞ'E BAKARDIM VE HADİ YAPALIM DERDİ"

Gabi, Vakıfbank'ta takım arkadaşı olarak ismini anmak istediğin biri var mı?' sorusuna; "Çok fazla var. Birinin ismini unutmak istemem. Ama bazı oyuncular; Zehra, Cansu gibi. Diğerlerinin onları sevmediğimi düşünmelerini istemem. Özellikle Chiaka. Ama Zehra ve Cansu ile 5 yıl oynadım. Bir süre sonra bağ kurduk. Sadece birbirimize bakmamız yeterliydi. Bir şey söylememize gerek yoktu. Cansu'ya bakardım ve o anlardı, hazırım derdi. Zehra'ya bakardım ve hadi yapalım derdi.

Bir noktadan sonra bana dokunduklarında, sarıldıklarında bu bana çok fazla güven verdi. Onlara çok saygı duyuyorum. Dünyadaki en iyi oyunculardan olduklarını biliyorum. Ama benim için sahip olduğum en iyi arkadaşlardan ikisi. Onlara her şey için teşekkür etmek istiyorum." yanıtını verdi.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE TARAFTARI

"Buradaki insanları asla unutmayacağım. Özellikle Türkleri. Sadece Vakıfbank taraftarı da değil. Sokaktan geçerken kaç kez Galatasaraylıyım, Fenerbahçeliyim, başka bir takımlıyım ama seni bir insan ve oyuncu olarak destekliyorum diyenler oldu. Bu benim için çok şey ifade ediyor.

O yüzden her zaman onlara minnettarım ve kızgınlıklarını gerçekten anlıyorum. Size çok minnettarım ve sizi hep kalpten seveceğim. Umarım bir gün sizi tekrar görmeye ve harika zaman geçirmeye geleceğim"