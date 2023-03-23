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Galatasaray Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Süper Lig’in 27'nci haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı

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, Süper Lig’in 27'nci haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, geniş alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Fredrik Midtsjö ve Yusuf Demir idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. 

Dries Mertens ve Baran Aksaka ise tedavilerinin ardından sahaya dönüş programı kapsamında takımdan ayrı özel çalışma yaptı. 

Şiddetli baş ağrıları nedeniyle milli takım kadrosundan ayrılan Abdülkerim Bardakcı, yapılan tedavileri sonrası hastaneden taburcu edildi. 28 yaşındaki futbolcu, bir günlük dinlenme sonrası saha çalışmalarına başlayacak.

Galatasaray, 17.30’da yapacağı idmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Galatasaray Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı - 1
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