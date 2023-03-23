Erzurumspor'dan TFF'ye Riva talebi

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, teknik direktör Hakan Kutlu ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Takımın durumuyla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Ahmet Dal, Kahramanmaraş merkezli depremlerin hasar verdiği Kazım Karabekir Stadyumu'yla ilgili açıklama yaptı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin stadyuma zarar verdiğini belirten Dal, "Stadımız ilk yapıldığı günden bugüne kadar revizyon görmüş ama maalesef dışarıya verilen algı şu; sanki stat yeniden yapılmış. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı daha önce yaptığı çalışmalarda aldığı numunelerde statla ilgili sıkıntı olduğunu biliyorduk. Ancak maç oynanamaz diye bir sıkıntı yoktu. Asrın felaketi sonrasında bu konuya daha hassas yaklaştık. Deprem gerçekten stadımızı etkiledi. 9 yıldan beri bu şehirdeyim. Geldim geleli gündem stadyum. Gençlik ve Spor Bakanlığı kentlere 40'a yakın stat yaptı. Mevcut statları bizimkinden iyi olmasına rağmen onlar da yıkılarak yerine yenisi yapıldı. Türkiye'de 3 milyon Erzurumlu, şehirde ise 750 bin Erzurumlu yaşıyor. Erzurumlu bu stadı hakediyor. Zaman zaman Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileriyle, zaman zaman siyasilerle, belediye başkanımızla istişare ediyoruz. Erzurum yeni bir stadı hakediyor. Görev süremiz içerisinde bunun takipçisi olacağız." diye konuştu.



"TFF'DEN DESTEK BEKLİYORUZ"



Kazım Karabekir Stadyumu'nun durumuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan rapor beklediklerini ifade eden Ahmet Dal, şunları söyledi:



"Bu hafta Bodrumspor'a gidiyoruz. Önümüzdeki hafta rakip takım Altay. Altay, statla ilgili kararı bekliyor. Kulüpten Türkiye Futbol Federasyonu'na bir yazı yazdık. Stadyumda maçlarımızı oynayamazsak TFF'den destek bekliyoruz. Ankara Keçiörengücü maçını Rize'de oynadık, 400 bin lira masrafımız oldu. Sezon sonuna kadar oynayacağımız çok maç var. Federasyon başkanımız depremden sonra ligden çekilme durumunda olan takımlara teklifte bulundu. İsterlerse Riva'yı açabileceklerini söyledi. Riva'da şartlar çok iyi. Bugün yazdığımız yazıda oynayacağımız Altay maçı için İstanbul Riva'da kamp yapıp, federasyonun belirleyeceği statta oynayabiliriz. 4 gün sonra Eyüp deplasmanı var. Ondan sonra Rize, ardından Adana maçı geliyor. O süreye kadar federasyondan destek beklediğimizi belirterek resmi olarak teklifimizi yaptık."

