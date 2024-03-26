Galatasaray-Antalyaspor maçının hakem toplantısı görüntüleri ortaya çıktı

Ülke futbolunda hakem tartışmaları yeni bir boyut kazandı.



Hakem toplantısı sırasında çekildiği iddia edilen görüntüler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.



Görüntüde hakem eğitmenleri, Merkez Hakem Kurulu üyeleri, VAR ve saha hakemleri Galatasaray - Antalyaspor maçını analiz ediyor.



Galatasaray’ın 8. dakikada kazandığı penaltı ile ilgili eğitmen Hugh Dallas, hakem Abdulkadir Bitigen ve onu monitöre çağıran Özgür Yankaya’yı eleştiriyor.



Dallas'a göre sahada verilen devam kararı doğruyken, VAR’a çağrılması ve kararın değiştirilmesi yanlış.



DEĞERLENDİRMEDE GEÇEN KONUŞMALAR



Hugh Dallas: Sen pozisyonu sahada çok iyi bir noktadan takip ettin. Monitöre gittiğinde, hata yaptığını sana ne düşündürttü ve kararını değiştirdin?



Abdulkadir Bitigen: VAR temas gördüğünü söyledi ve ekrana davet etti. Temas anını ağır çekimde ve normal hızda izledim. Topla hücum oyuncusu oynuyordu akabinde diğer ayağını sallayan oyuncunun rakibine temasını zaten göstermişti. Bundan sonra kararımı penaltı olarak verdim.



Hugh Dallas: Sence bu bir penaltı mı?



Abdulkadir Bitigen: Basit bir temas. penaltı olduğunu düşünmüyorum.

"HATA YAPTIM"

Hugh Dallas, sorularını maçın VAR hakemi Özgür Yankaya'ya da yöneltti.



Hugh Dallas: Bu kadar basit bir temasta neden hakemi monitöre çağırdın ve onu böyle bir baskı altında bıraktın?



Özgür Yankaya: Hata yaptım. Hakem görmediğini söyleyince pozisyonu inceledim. Beklentiye baktım. İtiraz eden oyuncular vardı. Teması gördüm.



Hugh Dallas, "Hücum oyuncularının işi penaltı kazanmak. Hücuma değil defans oyuncusunun eylemine bakmanızı defalarca söyledik" ifadesini de kullandı.



Özgür Yankaya: Hakemi VAR'a neden çağırdığımı hala kendime soruyorum.



Abdulkadir Bitigen: Ben teması göremediğimi söylediğim için Özgür Yankaya'nın beni çağırmasını anlıyorum. Hücum oyuncuları her zaman abartıyor bunu biliyoruz ama asıl önemli olan ayak seviyesindeki müdahele olmuyor mu?



Hugh Dallas: İşin özü basit, basit penaltı vermiyoruz.



Galatasaray 8. dakikada Tete ile Van de Streek arasındaki pozisyonun ardından penaltı kazanmış, vuruşu Kerem Aktürkoğlu gole çevirmişti. Sarı kırmızılılar 27. hafta maçını 2-1 kazanmıştı.

GALATASARAY'DAN TEPKİ



Görüntülerin ardından Galatasaray'ın yaptığı açıklamada, "Bu görüntüler o merciye nasıl ulaştı, nasıl kaydedildi? Onu merak ediyoruz. 13 Mart’ta Ali Koç’un bahsettiği görüntüler kendisine nasıl ulaştı? Fenerbahçe’nin, TFF’de nasıl bir yapılanması var? Bunlar aklımızdaki soru işaretleri." denildi.

