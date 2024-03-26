NTV.COM.TR’ye geri dön

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi: Taraftarların tutuklanmasına itiraza ret

Trendyol Süper Lig'de, 17 Mart Pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara ilişkin 5 taraftarın tutuklanmasına yönelik itiraz reddedildi.

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi: Taraftarların tutuklanmasına itiraza ret

- maçı sonrası sahaya ilk atlayan maskeli Hasan Ç. ve korner direğiyle futbolculara doğru koşan Engin T'nin de aralarında bulunduğu 5 zanlının avukatları, Trabzon 4. Asliye Ceza Hakimliği nezdinde tutuklama kararına itirazda bulundu.

Hakimlik, itirazın reddine ve şüphelilerin mevcut halinin devamına karar verdi.

13 KİŞİDEN 8'İ SERBEST

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi: Taraftarların tutuklanmasına itiraza ret - 1
NBA'de Houston Rockets, üst üste 9. galibiyetini aldı

NBA'de Houston Rockets, üst üste 9. galibiyetini aldı

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;