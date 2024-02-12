Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini belirledi

Gaziantep FK ve Samsunspor'un ardından Başakşehire'de gol atan Barış Alper Yılmaz, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.

Sabah'ın haberine göre, Almanya ve İtalya'dan kulüplerin yakından takip ettiği Milli futbolcuyu Tottenham'ın da transfer listesine aldığı öne sürüldü.

Londra ekibinin 24 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray'a kiralık olarak gönderdiği Nbombele'nin performansını takip ederken fark ettiği kaydedildi.

Tottenham scoutlarının Barış Alper Yılmaz transferi için olumlu rapor hazırladığı aktarıldı.

BONSERVİSİNİ BELİRLEDİ



EURO 2024'te Ay-yıldızlı formayla boy göstermeye hazırlanan Barış için sarı-kırmızılı ekibin bonservis beklentisinin 20 milyon euronun üzerinde olduğu belirtildi.

Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray ile 38 resmi maça çıktı. Milli futbolcu bu mücadelelerde 4 gol atıp 5 asist kaydetti.