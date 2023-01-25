Galatasaray-Başakşehir kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (ZTK çeyrek final)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ile mücadele edecek. Medipol Başakşehir'i yenerek adını yarı finale yazdırmak isteyen Galatasaray, sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. Peki, Galatasaray - Başakşehir kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri, TFF'nin Riva'da gerçekleştirdiği kura çekiminin ardından belli oldu ve maç takvimi açıklandı.



Buna göre; Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.



Buna göre; Galatasaray-Medipol Başakşehir çeyrek final maçı 28 Şubat, 1 veya 2 Mart tarihlerinde oynanacak.