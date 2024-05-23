Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum: Cumartesi seçimi, pazar da şampiyonluğunu kazanacağız

Galatasaray Kulübü'nde 25 Mayıs Cumartesi günü yapılacak olağan seçimli genel kurulda başkan adayı olan Süheyl Batum açıklamalarda bulundu.



Batum, mevcut yönetim hakkındaki eleştirileri, projeleri, seçim çalışmaları, kazanmaları durumunda sportif alanlardaki hedefleriyle ilgili konuştu.



Futbol takımının Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını etkilememek için son ana kadar adaylıklarını açıklamadıklarını aktaran Batum, "Hepimiz Galatasaray taraftarıyız. Aynı zamanda da kulüp üyesiyiz. Tüzüğümüze göre mecburen 3 Mayıs'ta listemizi teslim etmek zorundaydık. Çok kişi, futbol takımımızın şampiyon olmasını beklememiz gerektiğini söyledi ama böyle bir imkan yok. O yüzde 3 Mayıs'ta listemizi verdik." dedi.



Batum, kulübün yönetimiyle ilgili memnuniyetsizliklerinin olduğuna değinerek, "Aslında arkadaşlarımla belli şeylerden memnun değildik. Kendi aramızda konuşuyorduk. 27 Nisan'daki bütçe genel kurulunda başkan, Florya arazisi için avans alacağını ve onunla Türkiye Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacağı açıklamasını yaptığında, 'Eyvah' dedik. Galatasaray'ın çok ciddi bir tehlike ile karşı karşıya kalacağını düşündük. Florya'da bir anlaşma olduğunu anladık. Bu yüzden yola çıktık. Galatasaray Genel Kurulunun Sayın Başkana verdiği yetkiye göre böyle bir anlaşmanın yapılma aşamasına gelinmemesi gerekliydi. Başkan bu anlaşmayı açıklayınca kaybedecek zamanımız yoktu. Biz de şampiyonluğu heyecanla bekliyoruz ancak 3 Mayıs'ı kaçırsaydık bir daha bir şey söyleme imkanımız kalmayacaktı." diye konuştu.



Bütün taraftarlar gibi şampiyonluğa kilitlendiklerini vurgulayan Batum, "Allah nasip ederse cumartesi günü seçimi, pazar günü de Süper Lig şampiyonluğunu kazanacağız." ifadelerini kullandı.



Batum, seçimi kazanmaları durumunda şampiyonluk kutlamalarına kendilerinin misafir olacaklarını, kupayı mevcut yönetimin almasını istediklerini belirtti.



"KAZANACAĞIMIZ ŞAMPİYONLUK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Batum, sarı-kırmızılı futbol takımının Süper Lig'de çok yaklaştığı şampiyonluğu kazanmasının kendileri için çok önemli olduğunu dile getirdi.



Futbolda Erden Timur ve Okan Buruk'un sayesinde başarılı bir grafik çizildiğini savunan Batum, "Kazanacağımız şampiyonluk bizim için çok önemli. Hepimiz bununla yaşıyoruz. Girdiğimiz seçim yarışının ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Biz, 2 sene şampiyon olacak takıma, çok başarılı teknik direktör, Erden Timur ve futbolculara rağmen seçime girdik. Bizim için bir riskti. Bize, 'Şampiyonluğa giderken seçime girme.' diyenler oldu. Şimdiki yönetim, 'Durun bir dakika. Şimdi konuşmayın, başkanla birlikte olun.' diyor. Başkanla birlikte olunca seçime girme şansımızı kaybediyoruz. O yüzden bu riski aldık. İnşallah pazar günü Galatasaray şampiyon olacak." şeklinde konuştu.



"FLORYA'DAN MİNİMUM 500 MİLYON DOLAR AZ GELİR ELDE EDECEĞİZ"



Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Batum, Florya arazisinin değerlendirilmesi konusunda Dursun Özbek yönetimini eleştirdi.

Başkan Dursun Özbek'in Florya'yı değerlendirme düşüncesinin kulübün az gelir elde etmesine neden olacağını ileri süren Batum, "Bizim için Riva, Galatasaray'ın geleceği, bağımsızlığı ve özgürlüğüydü. Riva, inanılmaz kötü bir sözleşmeyle yok oldu. Mecidiyeköy'deki stadımızın yeri gitti. Şimdi Florya var. Burada minimum 500 milyon dolar az gelir elde edeceğiz. Bunlar birbirine bağlı. Biz sportif açıdan başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Ancak yönetim Okan Buruk ve Erden Timur'a yeterince destek olamadı. Sparta Prag'ı eleyip tur atlayacaktık ama sağ bek, sol bek almadık ve elendik. Okan Buruk ve Erden Timur'un yaptıklarına bayılıyoruz ama yönetimin başarısız olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.



"OKAN BURUK VE ERDEN TİMUR'DAN ÇOK MEMNUNUZ"



Batum, futbol takımından sorumlu Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile teknik direktör Okan Buruk ile yola devam etmek istediklerini dile getirdi.



Eski başkanlardan Ünal Aysal'ın Sportif AŞ Başkanı olacağını vurgulayan Batum, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Futboldan anlarım ama 'Biliyorum.' diyemem. Erden Timur çok başarılı işler yaptı, Okan Buruk ve muhteşem kadro var. Futbolun eksiğini, fazlasını Erden Timur ve Okan Buruk bilir. Seçimleri kazandığımızda Sportif AŞ'nın başında Ünal Aysal olacak. Kendisinin vizyonu çok geniştir. Ünal Aysal, Erden Timur ve Okan Buruk'un birlikte olduğu bir ekip düşünün. Yönetim sadece sportif ekibimizin isteklerini yapacak. Sonrasında da koltuğumuzda oturup takımımızın şampiyonluklarını izleyeceğiz. Okan Buruk'tan çok memnunuz. Bayern Münih ve Manchester United'a karşı muhteşem futbol oynadık. Erden Timur'dan da memnunuz. Kendisi şu anda Sportif AŞ'nın başkan vekili. İkisi olacak. Sportif AŞ'nin başında da Ünal Aysal olacak."

