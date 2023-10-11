Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: "İstifayı asla affetmem"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşmasının ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Başkan yardımcısı Cemal Özgörkey'in, Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş. Başkanlığından istifa etmesine sert tepki gösteren Özbek, açıklamayı dün gece gördüğünü ve çok üzüldüğünü kaydetti.



Özbek, "Galatasaray Kulübü Başkanı'nın, iştirakleri olan herhangi bir şirkette yönetim kurulu üyesi olmasının kimseye rahatsız etmesini düşünemiyorum. Öyle bir şey aklımdan geçmez.

Daha vahim olanı kendisiyle beraber orada hizmet veren arkadaşların istifa sebepleri olarak Galatasaray Kulübü Başkanının yönetimde yer almasını göstermelerine de sindiremiyorum. Kişisel bir şey olsa anlayışla karşılayabilirim. Fakat Galatasaray Kulübü Başkanı yönetime geldi diye bu hizmetten çekilmeyi, istifa etmeyi asla affetmem. Herkes bunu böyle bilsin" şeklinde konuştu.

"SEVGİ İKLİMİNİN KİŞİLERE BAZI AYRICALIKLAR GETİRMESİ GİBİ HUSUS DEĞİL"

Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş.'nin Galatasaray Sportif A.Ş.'nin bir iştiraki olduğunu kaydeden Dursun Özbek, "Burada bir istifa olmuş, bir arkadaşımız görevden ayrılmış.

İmza yetkisi olan bir arkadaş. Bunun üzerine, şirketin sahibi olan Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu, boşalan bu yere benim girmemi istemiştir. Yönetim kurulu karar almıştır. Konu Galatasaray Kulübü Yönetim Kuruluna da getirildi.Orada istişare edildi.Aynı şekilde oybirliğiyle bu atama yapılmıştır. Hal böyleyken bir konunun yanlış anlaşılmamasını istiyorum.

Biz camia içinde birlik, beraberlik ve sevgi ikliminin devam etmesi için son derece büyük çaba harcıyoruz. Başarılarımızın altında bu var. Hem camiam hem yönetim kurulum hem de taraftarlarım buna çok dikkat ediyor. Bu, oluşturmaya çalıştığımız sevgi ikliminin kişilere bazı ayrıcalıklar getirmesi gibi husus değil" diye konuştu.

"GALATASARAY'A HİÇ YAKIŞMADI"

Dursun Özbek, Cemal Özgörkey'in istifasını kulübe ait bir sosyal medya hesabından paylaşılmasını doğru bulmadığını ifade ederek, "Üzüldüğüm konulardan biri de açıklamanın Galatasaray'ın bir sosyal medya mecrasını kullanılarak yapılması.

Bu Galatasaray'a hiç yakışmadı. Bunun Galatasaray'ın örf ve adetlerine uygun olduğunu düşünmüyorum. Camiamın bu tarz yapılan açıklamanın değerlendirmesini yapacağını ve gereken reaksiyonu göstereceğini düşünüyorum, Galatasaray'ı daha güzel günlere taşımak için geliştirdiğimiz projelerde herhangi bir aksama yok.

Galatasaray'ın geleceğini planlamadaki başarımız, bu konudaki azmimiz hiçbir şekilde değişmedi. Onun için ben buradan tekrar camiama ve taraftarlarıma seslenmek istiyorum. Galatasaray hedeflerine emin adımlarla yürüyor. Bu hedeflere ulaşmak için de elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

"GALATASARAY BAŞKANI'NIN BİR ŞİRKETİN İÇİNDE OLMASI DİĞER ÜYELERİN İSTİFA SEBEBİ OLAMAZ"

Cemal Özgörkey'in başkan yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliğinin devam etmesi hatırlatılan Özbek, şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş.'de istifa eden kişiler arasında sadece Cemal Özgörkey yönetim kurulu üyesi. İstifa kişisel bir karar. Dolayısıyla o konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmak istemiyorum. Kendisi değerlendirecektir. Bu sorunun cevabı kendisinde. Benim bir şey söylememe gerek yok. Galatasaray Kulübü Başkanı, bütün camiayı temsil ediyor. Kulüp başkanını, genel kurul seçiyor. Ben bütün yönetimlerde varım.

Galatasaray Kulübü Başkanı, makama yapılan hareketi değerlendirmek zorundadır. Galatasaray Kulübü Başkanı'nın bir şirketin içinde olması, yönetim kurulunda olması diğer üyelerin istifa sebebi olamaz. Ben bunu affetmiyorum.

Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş.'de oluşturulacak yeni yönetim için görüşmeler ise devam ediyor. Hiçbir şey geri kalmaz. Biz camiamızdan ve taraftarımızdan çok büyük destek alıyoruz. Biz çok büyük bir aileyiz. Galatasaray'da devamlılık esas. Galatasaray insan kaynağı o kadar büyük ki bu konuda hizmet etmek isteyen yüzlerce arkadaş var. Galatasaray Kulübü yönetimi bu konuda en iyi değerlendirmeyi yapacaktır.

Hedeflerimizde hiç şaşma yok. Hatta daha yukarıya taşıma amacımız var. Onun için hiç endişeye gerek yok. Biz olaya son derece hakimiz. Galatasaray Kulübünün yönetim organlarının var, bütün konular orada tartışılıyor. Eğer yönetim kurulu toplantılarına gelirseniz, orada olursanız bu konular orada tartışılır. İçimizde tartışmamız gereken konular bu şekilde basın yoluyla aktarılmaz. Yönetim kurulunda defalarca tartıştık. Eğer oradaysanız, siz de tartışmaya iştirak edersiniz. Bana gelen mektuba göre, yönetimdeki 4 kişi istifa etmiş, 3 kişi etmemiş."

"SÜPER KUPA MAÇINI DEĞERLENDİRİYORUZ"

Dursun Özbek, Fenerbahçe ile karşılaşacakları TFF Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da oynanacağına yönelik haberlere ilişkin ise "Süper Kupa ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonunun bize bir çağrısı oldu.

Konuyu yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla değerlendiriyoruz. İşin takvimi, getirisi, götürüsü, finansal yapısı konusunda istişaremiz devam ediyor. Bir neticeye varıldığı zaman da daha doyurucu bilgi veririz" diye konuştu