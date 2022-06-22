Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Endişe etmeyin, çok güzel bir takım kuracağız

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Galatasaray'da ikinci kez başkan seçilen Dursun Özbek projelerine dair açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen ve yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu haziran ayı olağan divan kurulu toplantısında yeni dönemde planladıkları çalışmalar hakkında sunum yaptı.



Galatasaray Kulübünde 11 Haziran'da yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda göreve geldiklerini hatırlatan Özbek, "Bizi Galatasaray gibi büyük bir çınarı yönetmek üzere seçtiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu göreve layık olmak için elimizden geleni yapacağız. Seçim dönemi bir şölen ve bayram havasında geçti. Bunun için değerli kardeşim Eşref Hamamcıoğlu'na da teşekkür ediyorum" dedi.



Dursun Özbek, mazbatalarını aldıktan sonra Ankara'ya giderek Anıtkabir'i ziyaret ettiklerini belirterek, "İlk iş olarak Cumhuriyet'imizin kurucusu, önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyarete gittik. Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır şekilde, başarılı bir sezon geçireceğimizin sözünü verdik" şeklinde konuştu.



Galatasaray'ın en önemli değerlerinden birinin futbol olduğunu anlatan Özbek, şunları kaydetti:



"Cumhuriyet'in 100. yılı için müthiş bir rekabet var. Her kulüp 100. yılın önemine binaen şampiyon olmak için elinden geleni yapıyor, transferlerini gerçekleştiriyor. Futbolu dizayn etmek için daha önceden çalıştığım, Galatasaray'a futbolda büyük hizmetler vermiş Cenk Ergün kardeşimi, futbol direktörü olarak göreve getirdik. Futbolda Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır şekilde mücadele etmek ve başarı kazanmak için hazırlanıyoruz. Bu konuda eksiklerimiz var. Bu eksikleri gidermek için transferlerimize başlıyoruz. Zaten seçim öncesinde de çalışmalarımız vardı. Şimdi bunları nihayete erdirmek için elimizden geleni yapacağız. Endişe etmeyin, çok güzel bir takım kuracağız."



Galatasaray Adası'nı tekrar eski haline getirmek ve sosyal tesis olarak üyelerin hizmetine sunmak için çalıştıklarını aktaran Özbek, "Adada bizim 1 parselimiz var, diğer 3 parsel Milli Emlaka ait. Göreve geldikten sonra ilk temas ettiğim yer Milli Emlak oldu. Bir iki gün sonra Milli Emlaka ait parsellerin 30 yıllığına Galatasaray'a irtifak edilmesi için sözleşmeler hazırlanıyor. Galatasaray Adası ulaşılamaz bir yer olmaktan çıkıyor. Ben bu konuda büyük destek veren Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a büyük bir teşekkür gönderiyorum" diye konuştu.

"BU PARAYI ÖDEYECEĞIM VE BU ANLAŞMADAN ÇIKACAĞIM"



Başkan Dursun Özbek, Türkiye Bankalar Birliği ile imzalanan yapılandırma anlaşmasından çıkmayı amaçladıklarını dile getirdi.



Özbek, bu çerçevede dün Ziraat Bankası'nı ziyaret ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Sayın genel müdüre, 'Ben ve arkadaşlarım kararlıyız. Sizle yapılan yapılandırma anlaşmasından çıkmak istiyoruz' dedim. 'Nasıl çıkacaksınız?' diye sordu. Projelerimizi anlattık. Türk Lirası'nın referans faizi var. Bu faiz sabit değil. Bugünün koşullarında düşük gözükebilir ama böyle yüksek enflasyonun seyrettiği yerde, katlanması, 2-3 katına çıkması mümkün. Düşük faiz dediğiniz zaman bile senede 400 milyon lira faiz ödüyoruz. Bu hesabı kapatacağım. Bu parayı ödeyeceğim ve bu anlaşmadan çıkacağım. Bağımsızlık kelimesinin tam anlamı burada yatıyor. Bütün harcamalar Türkiye Bankalar Birliği konsorsiyumunun sınırları içinde yapılıyor. Yani kendi inisiyatifinizle bir hareketiniz yok. Bu, içinize siniyor mu? Bunun için genel kurul yapacağız, sizlerin onayına getireceğiz. Bu prangadan kurtulmak son derece olası."



Dursun Özbek; Riva, Florya, Kemerburgaz arazileriyle Mecidiyeköy'deki bina ve spor salonu projeleriyle ilgili de divan kurulu üyelerine bilgi verdi.

DURSUN ÖZBEK'TEN TRANSFER AÇIKLAMASI